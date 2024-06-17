Отменили два гола! Сборная Бельгии сенсационно проиграла Словакии

Матч прошёл во Франкфурте и завершился со счетом 1:0 в пользу словаков.

Сборная Словакии открыла счету уже на 7-й минуте: Жереми Доку потерял мяч в своей штрафной, первый удар Юрая Куцки парировал Коэн Кастельс, но против повторного "выстрела" Ивана Шранца вратарь был бессилен.

На 56-й минуте нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче, но гол был отменён. На 87-й минуте гол Лукаку снова был отменён из-за касания рукой мяча игрока сборной Луа Опенда, который отдавал передачу на нападающего.

Это первое поражение для бельгийской команды с 27 ноября 2022 года. Тогда Бельгия уступила Марокко со счетом 0:2 на чемпионате мира.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

Теперь бельгийцы делят последнее место в группе с украинцами. Во 2-м туре встречаются: Словакия - Украина (21 июня), Бельгия - Румыния (22 июня).

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