Компания уволила сотрудников за движения мышки и нажатия по клавиатуре

Wells Fargo массово уволила сотрудников, которые установили на свои ПК программы для имитации работы. Программа подделывала движения курсора мыши и нажатия на клавиатуру.

Руководство не оценило хитрость работников по достоинству и отправило их искать другую работу. Сотрудники управления активами и инвестиций были обвинены в симуляции работы путем использования устройств для автоматического движения курсора мыши.