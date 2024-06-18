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Компания уволила сотрудников за движения мышки и нажатия по клавиатуре

rus.postimees.ee
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Работа за компьютером. Фото иллюстративное.
Работа за компьютером. Фото иллюстративное. Фото: pexels.com

Американский банк Wells Fargo уволил дюжину сотрудников из-за необычной причины - движения компьютерной мыши, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg.

Wells Fargo массово уволила сотрудников, которые установили на свои ПК программы для имитации работы. Программа подделывала движения курсора мыши и нажатия на клавиатуру.

Руководство не оценило хитрость работников по достоинству и отправило их искать другую работу. Сотрудники управления активами и инвестиций были обвинены в симуляции работы путем использования устройств для автоматического движения курсора мыши.

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