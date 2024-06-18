Компания уволила сотрудников за движения мышки и нажатия по клавиатуре

Американский банк Wells Fargo уволил дюжину сотрудников из-за необычной причины - движения компьютерной мыши, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg.
Wells Fargo массово уволила сотрудников, которые установили на свои ПК программы для имитации работы. Программа подделывала движения курсора мыши и нажатия на клавиатуру.
Руководство не оценило хитрость работников по достоинству и отправило их искать другую работу. Сотрудники управления активами и инвестиций были обвинены в симуляции работы путем использования устройств для автоматического движения курсора мыши.