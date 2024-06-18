Кровавые травмы Мбаппе и Гризманна. Франция с трудом обыграла Австрию

Матч прошёл на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе и завершился минимальной победой французов со счётом 1:0.

Судьбу встречи решил автогол на 38-й минуте. Килиан Мбаппе справа расшатал оппонента и выполнил навес на линию вратарской, где Максимилиан Вёбер зрелищно срезал мяч в сетку собственных ворот.

В начале второго тайма в борьбе за мяч с соперником форвард сборной Франции Антуан Гризманн вылетел за пределы поля и врезался в рекламный щит. Гризманну потребовалась помощь врачей, которым пришлось останавливать кровь у футболиста. В конце концов, нападающий смог продолжить встречу и вернулся в игру с перебинтованной головой.

В конце второго тайма травму получил Мбаппе, который неудачно столкнулся головой с соперником. Француз упал на газон и смог подняться только с помощью врачей. У футболиста в кровь был разбит нос, и он не смог продолжить встречу.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

В следующем туре Франция сыграет против Нидерландов, а сборная Австрии встретится с командой Польши.

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