Сборная Грузии проиграла свой дебютный матч на Евро

Матч прошёл на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершился победой турецкой сборной со счётом 3:1.

На 25-й минуте защитник Мерт Мюлдюр ударом с лета с линии штрафной послал мяч в левую от Георгия Мамардашвили "девятку". Через полторы минуты полузащитник Кенан Йылдыз забил второй гол, но судья отменил его из-за положения вне игры.

После этого грузинские футболисты заиграли активнее и уже на 32-й минуте Жорж Микаутадзе восстановил равновесие на табло. На 65-й минуте самый молодой игрок в нынешнем составе сборной Турции - 19-летний Арда Гюлер невероятным по красоте дальним ударом вновь вывел свою команду вперёд.

В середине второго тайма Гиорги Кверкилия мог сравнивать счет, однако с 15 метров пробил в перекладину. В добавленное время сборная Грузии ещё раз проверила на прочность штангу турецких ворот, но вскоре Керем Арктюркоглу, воспользовавшись тем, что Мамардашвили в ходе последней атаки сборной Грузии прибежал к турецкой вратарской площадке, совершил рывок и послал мяч в пустые ворота - 3:1.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

Напомним, Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!