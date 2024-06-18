Столтенберг: Запад должен "заставить заплатить" Китай за поддержку России

Запад должен "заставить заплатить" Китай за поддержку, которую он оказывает России, заявил в понедельник, 17 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Китай экспортирует в Россию товары, которые Кремль использует в производстве вооружений.
Президент Китая Си Цзиньпин "пытался создать впечатление, что он [наблюдает] за этим конфликтом из задних рядов, чтобы избежать санкций и поддержать поток торговли", - сказал Столтенберг.
"Но реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и в то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом", - заявил генеральный секретарь НАТО.
"Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент - если Китай не изменит курс - союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия", - заявил Столтенберг.
Против Пекина уже введены некоторые санкции за поддержку России. В мае США объявили об ограничениях, которые коснутся около 20 компаний из Китая и Гонконга.
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