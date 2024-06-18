Погибла перспективная латвийская спортсменка Саманта Сизова

Флорбольная команда в своем Facebook-аккаунте поделилась печальной новостью:

"Трагически погибла игрок нашей команды, вратарь Саманта Сизова. Она очень хотела показать себя, переживала и старалась, она была рада поддержке команды и в конце сезона доблестно играла в полуфинале и медальных матчах".

Клуб Ķekava выразил соболезнования родителям девушки: "Огромные соболезнования родителям Саманты, которые всегда были на трибунах и возили маленькую дочку на игры в Эстонию".

Сизовой было 16 лет.

В 2023 году Саманта Сизова была признана лучшим вратарем детско-юношеского чемпионата Латвии в категории до 14 лет.

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