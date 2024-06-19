Видео Рижанка недовольна странным ремонтом дороги в Межапарке. Rīgas meži комментирует

Как отмечает зрительница Bez Tabu Лиене, ее удивляет количество заплаток на пешеходной дорожке Межапарка, где регулярно бывают любители активного отдыха.

"К сожалению, ситуация очень печальная. Действительно ли такие ремонты дорог становятся нормой? Неужели ситуация решается таким образом - вырезание асфальта зигзагами, а потом заплатками? Замечу, что асфальт в этом районе и раньше был не так уж плох - да, в нем были трещины, но являются ли эти заплатки решением проблемы? Я не верю, что такой ремонт, когда местами остается полоса старого асфальта, дешевле. На данный момент это выглядит как выброшенные на ветер деньги налогоплательщиков!", - сказала Лиене.

За Межапарк и его благоустройство отвечает муниципальное предприятие Rīgas meži. Во время реконструкции сцены дорога к ней была сильно перегружена, в результате чего пришлось проводить благоустройство.

"Мы выбираем наиболее критичный участок дороги и ремонтируем его. В этом году выбор пал на участок возле Большой эстрады Межапарка.

Таким образом, мы можем отремонтировать как минимум вдвое больший участок, выбрать самые критические места, где больше трещин, больше выбоин.

Мы выбрали технологию, при которой вырезаем поврежденное покрытие и укладываем на его место новый асфальт", - ответили в Rīgas meži.

В этом году на ремонт дорог в Межапарке потрачено 30 тысяч евро.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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