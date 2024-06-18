Невероятный рекорд Роналду и такая же победа у Португалии

Матч прошёл на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и завершился победой португальцев со счётом 2:1.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод, который получил передачу от Владимира Цоуфала и поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги.

На 69-й минуте матча сборная Португалии сравняла счёт - мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач. На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён из-за положения вне игры. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу в концовке матча - на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау, сын известного в прошлом футболиста Сержиу Консейсау.

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в шести чемпионатах Европы.

Футболист принял участие в чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 (стал победителем), 2020 (фактически проводился в 2021-м) годах и вышел на поле в стартовом составе матча первого тура группового этапа Евро-2024.

Кроме того, защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро - он вышел на поле против Чехии в 41 год, три месяца и 23 дня. Прежде рекордом владел венгерский голкипер Габор Кирай (40 лет, два месяца, 25 дней), игравший в штанах.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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