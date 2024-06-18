Велосипеды, документы и строительные инструменты. Полиция провела обыск у наркоторговца на Тейке

9 мая этого года сотрудники полиции возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перемещение наркотических и психотропных веществ в целях сбыта.

В ходе расследования установлено, что мужчина, занимавшийся оборотом наркотических и психотропных веществ, вероятно, также был причастен к кражам из автомобилей.

10 июня этого года сотрудники полиции задержали мужчину 1975 года рождения, подозреваемого в торговле наркотиками.

Был проведен обыск по месту жительства подозреваемого мужчины в микрорайоне Тейкас в Риге. Там были обнаружены и изъяты таблетки трамадола, феназепама и субатекса, зеленовато-коричневая травяная смесь и двое электронных весов.

Также в ходе обыска было изъято несколько десятков единиц различных, возможно, украденных, инструментов и других предметов. Среди них несколько велосипедов, электросамокат, электрический скейтборд, ящики для инструментов различных марок, различные строительные инструменты, болгарки, дрели, строительные миксеры, сварочные аппараты, ручные пылесосы, хоккейное снаряжение, перфоратор и другие инструменты, а также строительная одежда.