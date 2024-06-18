Велосипеды, документы и строительные инструменты. Полиция провела обыск у наркоторговца на Тейке

В рижском микрорайоне Тейка сотрудники Государственной полиции провели обыск у мужчины, которого подозревают в торговле наркотическими и психотропными веществами. В ходе обыска были обнаружены десятки украденных вещей, в том числе строительные инструменты, строительная одежда, велосипеды и документы незнакомых людей. В полицию поступила информация, что эти предметы были украдены из автомобилей в микрорайонах Тейка, Чиекуркалнс и Пурвциемс. Подозреваемый помещен под стражу, сообщает полиция.
9 мая этого года сотрудники полиции возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перемещение наркотических и психотропных веществ в целях сбыта.
В ходе расследования установлено, что мужчина, занимавшийся оборотом наркотических и психотропных веществ, вероятно, также был причастен к кражам из автомобилей.
10 июня этого года сотрудники полиции задержали мужчину 1975 года рождения, подозреваемого в торговле наркотиками.
Был проведен обыск по месту жительства подозреваемого мужчины в микрорайоне Тейкас в Риге. Там были обнаружены и изъяты таблетки трамадола, феназепама и субатекса, зеленовато-коричневая травяная смесь и двое электронных весов.
Также в ходе обыска было изъято несколько десятков единиц различных, возможно, украденных, инструментов и других предметов. Среди них несколько велосипедов, электросамокат, электрический скейтборд, ящики для инструментов различных марок, различные строительные инструменты, болгарки, дрели, строительные миксеры, сварочные аппараты, ручные пылесосы, хоккейное снаряжение, перфоратор и другие инструменты, а также строительная одежда.
В доме мужчины также находилась чужая сумка с ключами и чипами, а также чужие документы, банковские карты и технические паспорта. После завершения процессуальных действий похищенное имущество будет возвращено законным владельцам.
Государственная полиция установила владельцев части конфискованного имущества и продолжает работу по фиксации всех случаев краж, которые могли быть связаны с задержанным мужчиной. По фактам краж возбуждено несколько уголовных дел.
Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления и преступления, связанные с оборотом наркотических веществ, и провел много лет в тюрьме. 12 июня суд в качестве меры пресечения заключил подозреваемого под стражу.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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