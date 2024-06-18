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Нападающий сборной Германии мячом сломал руку болельщику на трибунах

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Никлас Фюллькруг
Никлас Фюллькруг Фото: Reuters/ScanPix

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг во время разогрева перед стартовым матчем чемпионата Европы по футболу сильным ударом мяча сломал руку болельщику, сообщает Sky Sport Germany.

Это произошло в прошлую пятницу незадолго до начала матча, в ходе которого сборная Германии в Мюнхене встречалась со сборной Шотландии.

После удара Фюллькруга мяч пролетел мимо ворот, за которыми находился 43-летний болельщик. Мяч попал ему в руку, после чего был констатирован перелом. Игру он посмотрел в больнице.

Сообщается, что операция не потребовалась, и уже после полуночи он был выписан из больницы.

Германия одержала убедительную победу, обыграв сборную Шотландии на Allianz Arena со счетом 5:1. Фюллькруг вышел на замену во втором тайме и вскоре после этого отличился красивым голом.

Германия и Шотландия играют в одной группе со Швейцарией и Венгрией.

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