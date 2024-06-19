"Победа, но без моего участия": истории украинцев, которые не хотят идти на войну

Он не скрывает презрения к тем, кто уклоняется от мобилизации.

«Что я могу сказать о них без мата? — вопрошает он. — Я их и мужчинами-то не считаю. Чего они ждут? Если у нас кончатся люди, то враги придут в их дома, изнасилуют их женщин и убьют их детей».

Влад знаком с подобными ужасами не понаслышке и видел их своими глазами.

После ранения Влад оказался в военкомате. Он признал, что желающих добровольно пойти в армию сейчас практически нет Фото: THANYARAT DOKSONE/BBC

Нынешняя кампания по мобилизации расколола общество не только на тех, кто служит в армии и тех, кто избегает призыва, но и на тех, у кого мужья на передовой, и тех, кто прячет своих мужчин от мобилизации по домам.

Тема мобилизации в армию рано или поздно возникает практически в каждом разговоре, который после этого часто идет уже на повышенных тонах. В мае кто-то даже бросил гранату в сад одному из офицеров из военкомата.

Мужчины, решившие не идти в армию, практически никому не доверяют. Они не доверяют офицерам военкоматов, некоторые из которых брали взятки, чтобы помочь призывникам бежать из страны. Сомневаются они и в том, что получат соответствующую подготовку перед отправкой на фронт.

Вова скрывается дома, а перед выходом на улицу в обязательном порядке проверяет соцсети, чтобы не нарваться на патруль Фото: MAREK POLASZEWSKI

Вова встретил нас на пороге своей квартиры в многоквартирном доме на окраине Одессы. Перед собой он держал свою семилетнюю дочь, прикрываясь ею, как щитом.