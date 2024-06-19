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Видео "Люди слепые?" На перекрестке в Сунтажи произошло ДТП

rus.tvnet.lv
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"Люди слепые?" На перекрестке в Сунтажи произошло ДТП
"Люди слепые?" На перекрестке в Сунтажи произошло ДТП Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во вторник, 18 июня, в Сунтажи Огрского края произошла автомобильная авария, сообщает программа Degpunktā на TV3.

Столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке. Как указывает передача, причиной ДТП может быть то, что один из водителей из-за невнимательности не остановился перед главной дорогой.

На месте ДТП работала полиция, которая приехала зафиксировать происшествие и организовать движение транспорта до тех пор, пока две поврежденные машины не оттащили на обочину.

Медики оказали помощь пассажиру Citroen. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. Второй пострадавший автомобиль - Volkswagen.

За кадром другие водители рассказали передаче, что скорость автомобилей не была высокой, однако шум от удара был хорошо слышен людям вокруг.

"Был бум и все такое. Я не знаю, люди настолько слепы? Знаки "Стоп" большие и их хорошо видно", - говорит житель деревни Оскар, подчеркивая, что аварии происходят на этом перекрестке довольно часто. "За месяц уже третий раз", - рассказывает он.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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