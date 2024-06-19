Билеты на 90 минут можно будет загружать в неперсонализированные э-талоны

В отличие от желтых одноразовых э-талонов у клиентов будет возможность использовать неперсонализированный э-талон многократно и сократить потребление желтых э-талонов.

Для тех клиентов, которые для приобретения билетов используют персональные э-талоны или Карту рижанина, ничего не поменяется, эти типы э-талонов можно использовать как раньше. Все билеты, приобретенные на э-талон, необходимо использовать в течение 12 месяцев с момента покупки.

Загрузка десятиразовых билетов на неперсонализированный э-талон будет удобна для тех пассажиров, которые пользуются общественным транспортом Риги регулярно, но не каждый день, и до сих пор приобретали билеты на желтый э-талон, утверждают представители Rīgas satiksme.

Неперсонализированный э-талон будет действителен в течение 10 лет, поэтому при необходимости его можно будет регулярно дополнять нужным вам типом билета - месячным, временным или дневным.

Десять билетов на 90 минут или месячный билет на неперсонализированный э-талон можно приобрести более чем в 400 точках продаж. При покупке десяти билетов по 90 минут их цена составляет 15 евро.

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