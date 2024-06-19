Хорватия на последних минутах упустила победу в матче с Албанией

Матч прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге и завершился вничью - 2:2.

Уже на 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. Во втором тайме хорватам удалось перевернуть игру - сначала на 73-й минуте отличился Андрей Крамарич, а две минуты спустя автогол албанца Клауса Гясулы вывел шашечных вперед. В самой концовке албанцам удалось уйти от поражения - на 95-й минуте всё тот же Гясула забил в чужие ворота. В итоге 2:2 - боевая ничья.

Напомним, в первом туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании - 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии - 1:2. В последнем туре группового этапа Хорватия сыграет против Италии, а Албания - против Испании. Оба матча пройдут 24 июня.

В группе B лидирует Испания (3 очка), на втором месте идёт Италия (3), на третьем - Албания (1), на четвёртом - Хорватия (1). Из групп в плей-офф выходят по две лучшие команды, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи строчки.

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