После Лиго может установиться жара

После того как в среду, 19 июня, страну пересечет циклон, погода улучшится - в четверг и пятницу солнце будет лишь изредка закрываться облаками, существенных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный западный ветер, в четверг порывами до 10-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха в большинстве районов страны опустится до +9...14 градусов, днем будет +19...24 градуса.

В выходные с запада могут прийти дождевые облака. Больше осадков прогнозируется вечером в субботу и в ночь на воскресенье.

На Лиго и в Янову ночь ожидается облачное небо, местами кратковременные дожди, температура не ниже +12...+15 градусов. Максимальная температура днем не превысит +25 градусов, местами будет до +20 градусов.

Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, к середине следующей недели воздух в Латвии прогреется до +25...+30 градусов. Под влиянием антициклона ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, однако в выходные атмосферное давление может упасть, и тогда возможны дожди и грозы.

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