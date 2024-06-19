Сборная Германии первой вышла в 1/8 финала Евро

Матч прошёл на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте и завершился уверенной победой немцев со счётом 2:0.

На 23-й минуте после череды ошибок в штрафной венгров голом отметился Джамал Мусиала. На 67-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество немцев. В концовке венгры могли сократить отставание в счете, но защитник сборной Германии Йосуа Киммих подстраховал голкипера Мануэля Нойера и выбил мяч с "ленточки".

Отметим, что ранее Мусиала отметился забитым мячом в матче со сборной Шотландии. Таким образом, 21-летний полузащитник сборной Германии стал первым футболистом, который отметился двумя голами на Евро-2024.

Немцы набрали шесть очков и первыми гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира. Венгры потерпели второе поражение кряду и пока не набрали ни одного очка.

В третьем туре в воскресенье, 23 июня, немцы сыграют со Швейцарией, а венгры - с Шотландией.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3).

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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