Шотландия и Швейцарии не смогли выявить победителя

Матч прошёл на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне и завершился вничью - 1:1.

На 13-й минуте шотландцы открыли счёт благодаря автоголу - защитник швейцарцев Фабиан Шер забил в свои ворота. На 26-й минуте Шакири сравнял счёт в матче: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку.

На 33-й минуте швейцарцы вышли вперёд благодаря нападающему Дану Ндою, однако его забитый мяч был отменён из-за офсайда. На 82-й минуте Швейцария снова отличилась, но гол Бреля Эмболо также был отменён из-за положения вне игры.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В первом туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

В последнем туре группового этапа Шотландия сыграет против Венгрии, а Швейцария - против Германии. Оба матча пройдут в воскресенье, 23 июня.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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