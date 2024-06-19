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Латвийская детская команда готова отправиться на UEFA EURO 2024 в Германию

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

Латвийская детская команда Lidl Kids Team готова 29 июня вывести на футбольную арену Берлина одну из команд - участниц игр 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Уже 29-ого июня родственники смогут увидеть маленьких представителей Латвии на трансляции первого матча плей-офф в прямом эфире по телевидению.

Lidl Kids Team состоит из 11 ребят со всей Латвии, которым посчастливилось выиграть в лотерее право поехать в Германию с одним из родителей. Эти поездки полностью оплачивает Lidl. В составе латвийской Lidl Kids Team в Германию отправятся четверо юных рижан и по одному ребенку из Резекне, Валмиерского района, Огре, Сигулдского района, Добеле, Лиепаи и Тукумса.

Этот уникальный шанс был разыгран среди более чем 8600 детей, подавших заявки на участие в лотерее Lidl, чтобы получить возможность выйти на поле с лучшими футболистами Европы.

Что рассказали наши герои?

Габриэль из Резекне - один из 11 ребят, которые поедут на чемпионат Европы по футболу. "Пару месяцев назад Габриэль сказал, что хочет посещать тренировки по футболу. Вскоре после этого мы получили сообщение, что мы попали в Lidl Kids Team и что Габриэль с папой поедет в Германию. Возможно, это знак свыше, что футбол - это именно тот вид спорта, которым нужно заниматься Габриэлю. В любом случае, эта поездка станет для него самым большим событием нынешнего лета, потому что Габриэль, к тому же, впервые в жизни полетит на самолете!" - говорит его мама Вита.

Лео из Риги занимается футболом уже четыре года, с 4 лет, следуя по стопам двух своих старших братьев. Футбол важен для всех четырех братьев, и Лео не задумываясь может назвать не только свою любимую сборную, но и любимого футболиста, за которого болеет. Как выяснилось, в розыгрыше принял участие и брат-близнец Лео, однако на этот раз ему придется остаться дома. "Это справедливо, что именно Лео получил возможность поехать в Германию, потому что, хотя футболом занимаются оба близнеца, для Лео футбол важнее", - говорит отец Лео Андис.

Когда лиепайчанину Рудольфу сказали, что ему предстоит ехать в Германию, у него возникли "такие странные чувства", потому что такое событие было трудно осознать. Но все происходит так, как должно происходить: отец Рудольфа именно во время чемпионата будет находиться в Германии по рабочим делам, поэтому матч 29 июня вся семья будет смотреть вместе.

Для Марты из Риги сообщение о том, что она попала в Lidl Kids Team стало подарком на день рождения. Радостную новость семья получила 3 мая, а Марта узнала об этом на следующий день, 4 мая - прямо в свой день рождения. Сама Марта, правда, в футбол не играет, но с 3 лет занимается современными танцами, - рассказывает мама Майя. Однако семье футбол отнюдь не чужд, им увлекается старший брат Марты.

Сообщение о поездке в Германию стало одним из подарков на день рождения и для тукумского футболиста Доминика. Радостную новость ему сообщила мама. "В первый момент я испытала большой шок, смешанный с радостью. Я даже позвонила на справочный телефон Lidl и убедилась, что это не какой-то розыгрыш, а действительно все по-настоящему", - радуется мама Доминика Лиене. «Доминик "живет" футболом, так что возможность поехать на чемпионат - это осуществление его мечты, и он никогда этого не забудет".

Улыбнулась фортуна и Ритварсу из Валмиерского района. "Когда мне сказали, что я поеду на чемпионат Европы в Германию, я был очень рад", - признается Ритварс. Он сам играет в футбол, следит за успехами взрослых команд и болеет за них. Поэтому будет рад встрече с любым игроком, которого сможет вывести на Берлинскую футбольную арену.

"Латвия не участвует в чемпионате, но это не значит, что на большое футбольное поле Германии не ступит нога представителей Латвии. Мы рады привезти в Берлин латвийскую детскую команду, которая выведет на стадион одну из сильнейших футбольных команд Европы. Мы надеемся, что это станет незабываемым событием и для детей, и для их родителей", - говорит руководитель отдела маркетинга Томас Делле.

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