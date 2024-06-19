Латвийская детская команда готова отправиться на UEFA EURO 2024 в Германию

Лео из Риги занимается футболом уже четыре года, с 4 лет, следуя по стопам двух своих старших братьев. Футбол важен для всех четырех братьев, и Лео не задумываясь может назвать не только свою любимую сборную, но и любимого футболиста, за которого болеет. Как выяснилось, в розыгрыше принял участие и брат-близнец Лео, однако на этот раз ему придется остаться дома. "Это справедливо, что именно Лео получил возможность поехать в Германию, потому что, хотя футболом занимаются оба близнеца, для Лео футбол важнее", - говорит отец Лео Андис.

Когда лиепайчанину Рудольфу сказали, что ему предстоит ехать в Германию, у него возникли "такие странные чувства", потому что такое событие было трудно осознать. Но все происходит так, как должно происходить: отец Рудольфа именно во время чемпионата будет находиться в Германии по рабочим делам, поэтому матч 29 июня вся семья будет смотреть вместе.

Для Марты из Риги сообщение о том, что она попала в Lidl Kids Team стало подарком на день рождения. Радостную новость семья получила 3 мая, а Марта узнала об этом на следующий день, 4 мая - прямо в свой день рождения. Сама Марта, правда, в футбол не играет, но с 3 лет занимается современными танцами, - рассказывает мама Майя. Однако семье футбол отнюдь не чужд, им увлекается старший брат Марты.