19 июня Союз театральных работников Латвии (LTDS) совместно с Министерством культуры и Фондом Бориса и Инары Тетеревых назвал претендентов на премию "Ночь лицедеев" в 14 категориях. Рижский русский театр им. М. Чехова в этом году представлен в восьми номинациях за постановку Индры Роги "Визит старой дамы" по трагикомедии швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта.

"Визит старой дамы" стал одним из 5 претендентов на победу в категории "Спектакль большой формы", а сама Индра Рога стала номинантом на "Режиссера года".

Дана Бйорк - одна из пяти претендентов в номинации "Актриса года" (за роль Клер Цаханасян в спектакле "Визит старой дамы" - в беседе с TVNET+ сказала:

"Это приятные эмоции! Меня очень удивило, что из множества спектаклей нашего сезона выделена лишь одна "Дама" ("Визит старой дамы". - Прим. ред.) и выделена настолько мощно - в восьми номинациях. Но это говорит о том, что критикам этот спектакль очень понравился. Для меня большее удивление...