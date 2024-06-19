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Видео Спортсменка российского происхождения обматерила украинку, которая отказалась пожать ей руку

rus.tvnet.lv
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Украинская спортсменка Елена Кривицкая
Украинская спортсменка Елена Кривицкая Фото: Reuters/ScanPix

На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле украинская спортсменка Елена Кривицкая победила россиянку Майю Гучмазову, представляющую Грузию. После поединка возник скандал.

Кривицкая победила Гучмазову со счетом 15-9. В фехтовании принято - до 2023 года это было даже обязательно - что оба спортсмена пожимают друг другу руки после поединка.

Однако украинка тут же ушла, даже не взглянув на соперницу. Это разозлило Гучмазову. Она выразила свое недоумение сказав "почему они так себя ведут? Почему им можно все", после чего высказалась матом.

Гучмазова родилась в российском городе Владикавказе и выступает под грузинским флагом с 2017 года.

Стоит отметить, что 10 марта 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) разрешила представителям стран-агрессоров вернуться на турниры в качестве "нейтральных" спортсменов.

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