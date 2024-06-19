Видео Спортсменка российского происхождения обматерила украинку, которая отказалась пожать ей руку

Кривицкая победила Гучмазову со счетом 15-9. В фехтовании принято - до 2023 года это было даже обязательно - что оба спортсмена пожимают друг другу руки после поединка.

Однако украинка тут же ушла, даже не взглянув на соперницу. Это разозлило Гучмазову. Она выразила свое недоумение сказав "почему они так себя ведут? Почему им можно все", после чего высказалась матом.