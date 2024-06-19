Премьер-министр решила, кого представит на должность министра культуры

Премьер-министр положительно оценивает тот факт, что кандидат на должность министра в эти дни встретилась с организациями сферы культуры, которые выразили готовность сотрудничать. Также состоялись встречи Лаце с фракциями Сейма.

Премьер считает важным продолжать работу над политикой в области культуры и СМИ, социальной интеграцией и укреплением латышского языка. По словам Силини, культурному сектору необходимо политическое руководство и четкая ответственность за происходящее в этой сфере.

Лидер оппозиционного Национального объединения Райвис Дзинтарс уже сообщил журналистам, что партия не поддержит кандидатуру Агнесе Лаце ("Прогрессивные") на пост министра культуры

По словам Дзинтарса, Нацобъединение не поддержит кандидата "Прогрессивных", поскольку его позиция заключается в том, что присутствие этой партии в правительстве противоречит интересам избирателей Нацобъединения.

В ценностях Нацобъединения и "Прогрессивных" есть принципиальные различия, подчеркнул лидер партии.