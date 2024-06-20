Посмотри! Самые красивые голы первого тура Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу 2024 года каждая из 24 сборных сыграла по одному матчу. Всего в 12 играх было забито 34 гола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырёх кандидатов за лучший гол, забитый в матчах первого тура.