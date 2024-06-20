Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Посмотри! Самые красивые голы первого тура Евро-2024

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Турецкие футболисты Арда Гюлер и Оркун Кёкчю
Турецкие футболисты Арда Гюлер и Оркун Кёкчю Фото: SIPA/Scanpix

На чемпионате Европы по футболу 2024 года каждая из 24 сборных сыграла по одному матчу. Всего в 12 играх было забито 34 гола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырёх кандидатов за лучший гол, забитый в матчах первого тура.

Статистика УЕФА показывает, что 11 из 34 забитых мячей были забиты из-за пределов штрафной.

Поэтому неудивительно, что на самый красивый гол первого тура номинированы четыре дальних удара.

Николае Станчу помог Румынии обыграть Украину со счётом 3:0, а Николо Барелла помог чемпионам Европы Италии победить Албанию со счётом 2:1.

На лучший гол первого тура номинированы два турецких футболиста - Мерт Мюлдюр и Арда Гюлер, которые принесли победу над Грузией со счётом 3:1.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх