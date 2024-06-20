Посмотри! Самые красивые голы первого тура Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу 2024 года каждая из 24 сборных сыграла по одному матчу. Всего в 12 играх было забито 34 гола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырёх кандидатов за лучший гол, забитый в матчах первого тура.
Статистика УЕФА показывает, что 11 из 34 забитых мячей были забиты из-за пределов штрафной.
Поэтому неудивительно, что на самый красивый гол первого тура номинированы четыре дальних удара.
Николае Станчу помог Румынии обыграть Украину со счётом 3:0, а Николо Барелла помог чемпионам Европы Италии победить Албанию со счётом 2:1.
На лучший гол первого тура номинированы два турецких футболиста - Мерт Мюлдюр и Арда Гюлер, которые принесли победу над Грузией со счётом 3:1.