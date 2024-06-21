Испания победила Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене и завершился победой испанцев с минимальным счётом 1:0.

На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

Благодаря второй победе подряд сборная Испании с 6 очками гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места в группе B. Итальянцы, которые являются действующими чемпионами Европы, потерпели первое поражение на турнире и с 3 очками занимают второе место.

В заключительном туре 24 июня Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией.

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