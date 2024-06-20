Основы баскетбола Кристапу Порзиньгису заложил лиепайский тренер Эдвинс Спруде, у которого он тренировался первые восемь лет. Застенчивый, худощавый, стройный, но с очень хорошими руками, усидчивостью и отличным отношением к работе. Таким вспоминает Порзиньгиса в детстве его первый тренер. И, конечно, важную роль в детстве играла семья, особенно мама.

Порзиньгис, выступая за "Бостон Селтикс", стал не только первым латвийским, но и первым балтийским игроком, получившим престижный приз "Ларри О'Брайен Трофи". На протяжении всего сезона он играл ключевую роль в успехе команды, в том числе в первых двух финалах.

Уже в юном возрасте Спруде заметил, что у Порзиньгиса есть способности к баскетболу и он может стать очень высококлассным игроком. Кроме того, его стройное телосложение, подвижность и, как говорит его тренер, золотые руки - ключевые факторы. Огромную роль в его развитии сыграла семья - мама, папа, а также братья. Все они занимаются баскетболом, поэтому само собой разумеется, что Кристапа тоже не миновал баскетбол.

"Ингрида (мама Кристапа) привела его ко мне. Я уже решил, что больше не буду брать детей. У меня уже было четыре группы в Лиепае, и у меня не было сил. Поскольку я знал Ингриду...