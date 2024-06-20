Латвийский хоккейный нападающий Земгус Гиргенсонс, отыгравший в команде "Баффало Сэйбрз" 10 сезонов, в данный момент является свободным агентом. Североамериканские СМИ сообщают, что одна из сильнейших команд НХЛ последних лет может попытаться привлечь в свой состав опытного латвийского хоккеиста.

Гиргенсонс за свою карьеру игрока НХЛ ни разу не играл в плей-офф, так как "Сэйбрз" годами не могли квалифицироваться на розыгрыш Кубка Стэнли. Однако не исключено, что Гиргенсонс продолжит карьеру в более конкурентоспособной команде.