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"Это был единственный самолет". Инструктор тренировочного центра об аварийной посадке под Ригой

rus.tvnet.lv
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В среду, 19 июня, небольшой самолет совершил аварийную посадку в поле в нескольких километрах от аэропорта "Рига". TVNET+ выяснил, кто был организатором полета, и узнал подробности происшествия из первых уст.

По данным портала TVNET+, в среду, 19 июня, инцидент с аварийной посадкой произошел с самолетом центра скайдайвинга Skydive Latvia, который располагается в Лимбажи.

Согласно публичной информации, Skydive Latvia занимается обучением прыжкам с парашютом в тандеме с международными сертифицированным инструкторами.

Представитель Skydive Latvia, совладелец самолета и инструктор Рейнис Рутенталс в интервью TVNET+ раскрыл подробности того, что произошло в тот злополучный день.

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