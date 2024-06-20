В среду, 19 июня, небольшой самолет совершил аварийную посадку в поле в нескольких километрах от аэропорта "Рига". TVNET+ выяснил, кто был организатором полета, и узнал подробности происшествия из первых уст.
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"Это был единственный самолет". Инструктор тренировочного центра об аварийной посадке под Ригой
По данным портала TVNET+, в среду, 19 июня, инцидент с аварийной посадкой произошел с самолетом центра скайдайвинга Skydive Latvia, который располагается в Лимбажи.
Согласно публичной информации, Skydive Latvia занимается обучением прыжкам с парашютом в тандеме с международными сертифицированным инструкторами.