Ринкевич - Сейму: Жителям Латвии необходимы реальные улучшения в экономике

Президент Эдгар Ринкевич, выступая в Сейме на последнем заседании весенней сессии, призвал депутатов работать над увеличением оплаты труда сотрудников системы внутренних дел и искать конкретные решения проблем молодежи.
Ринкевич напомнил, что, вступая в должность президента, он говорил с трибуны Сейма о своих приоритетах - безопасности, развитии экономики и конкурентоспособности, образовании и молодежи, которая является будущим Латвии.
Он отметил, что многое уже сделано в области обороны - ясно определено финансирование, создана Служба государственной обороны, укрепляется восточная граница. По словам Ринкевича, многое уже делается, но многое еще предстоит сделать, при этом быстро.
Президент подчеркнул, что медленное развитие системы гражданской обороны и другие проблемы говорят о том, что "мы спим" и угроза со стороны России воспринимается как сон, который забудется, но, если "мы не хотим проснуться от настоящего кошмара", необходимо немедленно обеспечить надлежащие условия труда и зарплаты для полицейских, пожарных, спасателей, пограничников и сотрудников служб безопасности.
Президент подчеркнул, что суды должны использовать свои полномочия, чтобы показать, что Латвия не потерпит угроз своей безопасности, и наказания за преступления против национальной безопасности должны быть адекватными. Люди сегодня хотят безопасности, отметил Ринкевич.
Также жителям Латвии необходимы реальные улучшения в экономике, добавил президент.
"Если каждый день повторять, что не хватает производительности, банки не дают кредиты и ничего не происходит, то ничего и не произойдет, поэтому я приветствую экономические дебаты в парламенте. Есть планы и идеи, есть что сказать. Этого достаточно для достижения амбициозных целей, остались только "мелочи" - нужно это сделать", - сказал Ринкевич, призвав Сейм упростить для бизнеса многие процессы.
Также президент поблагодарил Сейм за сотрудничество и поддержку его законодательных инициатив и пообещал, что вернется к ряду вопросов осенью. Ринкевич напомнил, что подал в Сейм инициативу по закону о высшем образовании, которая поможет привлечь в Латвию иностранных преподавателей. Президент также не готов мириться с насилием в школах и видит необходимость изменений в законе об образовании.
"Дети не могут ждать перемен. Мы не можем откладывать решение до того времени, когда оно перестанет быть для них актуальным. Мы не можем мириться с нехваткой учителей. Мы не можем закрывать глаза на моббинг в школах. Ведь так мы научим детей безнадежности. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Ринкевич.
Он отметил, что "кое-что уже упущено" - в прошлом году 27 000 молодых людей в возрасте 15-29 лет нигде не учились и не работали. Одни не учатся, потому что не могут себе этого позволить, другие не могут найти в Латвии интересующую их специальность, а третьих не устраивает качество образования. Некоторые не могут найти работу, потому что у них нет опыта, другие работают, но неофициально, а еще кому-то по-прежнему мешают необоснованное требование знания русского языка и проблемы со здоровьем.
Ринкевич подчеркнул, что причины разные, но решение проблем молодежи должно быть найдено.
"Молодежь должна быть приоритетом. Мы не можем поддерживать демографию только с помощью пособий. Мы должны посмотреть в лицо суровой правде. Если молодые люди не видят возможностей для развития и хорошей жизни в Латвии, они уедут. И их нельзя винить, потому что поиски лучшей жизни - это естественно и закономерно. Мы должны поддержать сегодняшнюю молодежь, сегодняшнюю Латвию и наше будущее. Потому что счастливые, обеспеченные люди сегодня - это будущая демографическая основа", - сказал президент в обращении к Сейму.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!