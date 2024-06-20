Ринкевич - Сейму: Жителям Латвии необходимы реальные улучшения в экономике

"Если каждый день повторять, что не хватает производительности, банки не дают кредиты и ничего не происходит, то ничего и не произойдет, поэтому я приветствую экономические дебаты в парламенте. Есть планы и идеи, есть что сказать. Этого достаточно для достижения амбициозных целей, остались только "мелочи" - нужно это сделать", - сказал Ринкевич, призвав Сейм упростить для бизнеса многие процессы.

Также президент поблагодарил Сейм за сотрудничество и поддержку его законодательных инициатив и пообещал, что вернется к ряду вопросов осенью. Ринкевич напомнил, что подал в Сейм инициативу по закону о высшем образовании, которая поможет привлечь в Латвию иностранных преподавателей. Президент также не готов мириться с насилием в школах и видит необходимость изменений в законе об образовании.

"Дети не могут ждать перемен. Мы не можем откладывать решение до того времени, когда оно перестанет быть для них актуальным. Мы не можем мириться с нехваткой учителей. Мы не можем закрывать глаза на моббинг в школах. Ведь так мы научим детей безнадежности. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Ринкевич.

Он отметил, что "кое-что уже упущено" - в прошлом году 27 000 молодых людей в возрасте 15-29 лет нигде не учились и не работали. Одни не учатся, потому что не могут себе этого позволить, другие не могут найти в Латвии интересующую их специальность, а третьих не устраивает качество образования. Некоторые не могут найти работу, потому что у них нет опыта, другие работают, но неофициально, а еще кому-то по-прежнему мешают необоснованное требование знания русского языка и проблемы со здоровьем.

Ринкевич подчеркнул, что причины разные, но решение проблем молодежи должно быть найдено.

"Молодежь должна быть приоритетом. Мы не можем поддерживать демографию только с помощью пособий. Мы должны посмотреть в лицо суровой правде. Если молодые люди не видят возможностей для развития и хорошей жизни в Латвии, они уедут. И их нельзя винить, потому что поиски лучшей жизни - это естественно и закономерно. Мы должны поддержать сегодняшнюю молодежь, сегодняшнюю Латвию и наше будущее. Потому что счастливые, обеспеченные люди сегодня - это будущая демографическая основа", - сказал президент в обращении к Сейму.

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