Как можно охладить себя в знойный день

Охлаждающие подушки и коврики

Дизайнер делится идеями, как уснуть в жару и регулировать температуру ночь.

«Наматрасники или подкладка REXBEGONIA, всего за 8,99 EUR помогут дать ощущение прохлады. Вы также можете их охладить ещё больше, положив в специальный пакет и в морозилку, перед использованием. У некоторых эргономичных подушек, например SPETSHAGTORN за 12,99 EUR, есть специальная охлаждающая сторона»,– говорит дизайнер.

Дизайнер советует использовать постельное бельё из натуральных материалов.

«Многие ткани дают ощущение охлаждающего комфорта. Хлопок, вискоза и лиоцелл, например, впитывают влагу и поддерживают комфортную температуру. Хлопковые пододеяльник и наволочка NATTSVÄRMARE (от 14,99 EUR) могут прийти на помощь. Ещё более дышащий материал – это лён, он поддерживает тепло зимой и охлаждает летом», – говорит Д.Римкус.

У каждого из нас есть идеи, как пережить жару, и дизайнер IKEA тоже делится своими.

«Увлажение и охлаждение очень важно в жару, и дома это делать не так уж сложно. Наполните стакан POKAL (за 0,69 EUR) льдом, лимонным соком, ягодами и парой листиков мяты, сядьте и просто отдохните», – говорит Д. Римкус и добавляет, что лёд можно использовать по-разному.

«Наполните формочки для льда водой, чтобы у вас было достаточно льда для напитков, или вы можете положить лёд в закрывающиеся пакеты (ISTAD за 1,99 EUR), разместить всё это в корзину или таз и сделать себе охлаждающую ванну для ног», – говорит дизайнер.

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий, от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Список товаров со сниженной ценой https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe