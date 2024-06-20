Видео Грузинские футбольные фанаты отправили четкое послание Путину

Несмотря на поражение от Турции со счетом 1:3 в стартовом матче, Грузия оставила впечатление конкурентоспособной сборной. Она была недалека от того, чтобы взять очко.

Видео с грузинскими болельщиками привлекло внимание в социальных сетях. Они пели известную в Европе фразу "Путин х*йло", которую также громко и четко транслировали по телевизору. Это сочетание слов выражает явную неприязнь к Владимиру Путину, которого обвиняют в тяжких преступлениях.

как же это ахуенно! я солидарен с грузинскими фанатами!! самое крутое, что это крутили по федеральному российскому каналу Матч тв!



ПУТИН ХУЙЛО pic.twitter.com/Q6m9jUPhKf — согди (@catmonstrick) June 18, 2024

Скандирование грузинских болельщиков можно было услышать и на российских телеканалах. Кстати, "Матч ТВ" перед каждой трансляцией чемпионата Европы отмечает, что в эфире может появиться контент, "противоречащий российскому законодательству".

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