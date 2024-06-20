Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Видео Грузинские футбольные фанаты отправили четкое послание Путину

TVNET Sports rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: EPA/Scanpix

Сборная Грузии по футболу, впервые выступающая в финальной части чемпионата Европы, произвела хорошее первое впечатление во всех отношениях.

Несмотря на поражение от Турции со счетом 1:3 в стартовом матче, Грузия оставила впечатление конкурентоспособной сборной. Она была недалека от того, чтобы взять очко.

Видео с грузинскими болельщиками привлекло внимание в социальных сетях. Они пели известную в Европе фразу "Путин х*йло", которую также громко и четко транслировали по телевизору. Это сочетание слов выражает явную неприязнь к Владимиру Путину, которого обвиняют в тяжких преступлениях.

Скандирование грузинских болельщиков можно было услышать и на российских телеканалах. Кстати, "Матч ТВ" перед каждой трансляцией чемпионата Европы отмечает, что в эфире может появиться контент, "противоречащий российскому законодательству".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх