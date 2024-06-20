Еще больше граждан РФ должны будут сдать экзамен на знание латышского

Законом об иностранных гражданах было предусмотрено, что постоянные виды на жительство могли получить те иностранцы, у которых место проживания на 1 июля 1992 года было зарегистрировано в Латвии и которые были зарегистрированы в реестре жителей. Этот закон утратил силу 1 мая 2003 года с вступлением в силу закона об иммиграции.

Изменить прежний порядок пребывания российских граждан в Латвии необходимо, чтобы укрепить внутреннюю безопасность страны и позиции латышского языка, а также способствовать включению в латвийское общество иностранных граждан, длительно находящихся в нашей стране, подчеркнули авторы изменений.

Установлено, что для этих граждан России постоянные виды на жительство будут действительны до 15 июля следующего года, если Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) до 30 июня 2025 года не будут получены документы, необходимые для оформления статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС).

А до 17 ноября следующего года вид на жительство будет действителен для тех, кому для обращения за статусом постоянного жителя ЕС потребуется подтверждение о владении государственным языком. Это предусмотрено, если до 30 июня 2025 года поступит информация о том, что конкретное лицо хотя бы один раз проходило проверку на владение государственным языком и ему была назначена повторная проверка, а PMLP до 31 октября следующего года не получит необходимых документов для оформления статуса постоянного жителя ЕС.

Новые требования будут распространяться примерно на 5000 граждан России, отмечали ранее представители Министерства внутренних дел (МВД).

Знание языка, как и прежде, должны будут подтвердить люди в возрасте до 75 лет.

Представители Министерства иностранных дел ранее сообщили, что многие из этих людей - российские военные пенсионеры и члены их семей. Представители МВД отметили, что 3650 человек являются гражданами России.

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