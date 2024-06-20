Видео На пляже в Вецаки задержан мужчина, подглядывавший за женщинами в туалете

Днем 18 июня, следя за безопасностью на пляже Вецаки и его окрестностях, сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) заметили на камерах видеонаблюдения мужчину, который подозрительно вел себя около биотуалетов: как только в кабинку заходила женщина, он сразу же спешил туда, сообщается на сайте RPP.
Правоохранители отправились к мужчине, чтобы выяснить его намерения. Сразу после этого он был задержан.
В ходе разговора выяснилось, что это место мужчине показал друг. Осмотр биотуалетов показал, что в некоторых кабинках были прорезаны дыры, через которые преступник наблюдал за происходящим внутри.
За нарушение общественного порядка в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчину приговорили к штрафу в 300 евро. О случившемся сообщили также в Госполицию.
Видео: Действия нарушителя в районе пляжа Вецаки
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