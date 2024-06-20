Видео На пляже в Вецаки задержан мужчина, подглядывавший за женщинами в туалете

Днем 18 июня, следя за безопасностью на пляже Вецаки и его окрестностях, сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) заметили на камерах видеонаблюдения мужчину, который подозрительно вел себя около биотуалетов: как только в кабинку заходила женщина, он сразу же спешил туда, сообщается на сайте RPP.