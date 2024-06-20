В сети появились фото ночующих в Origo подростков. Что предпринимает ТЦ?

В полиции заявляют, что на территории вокзала и Origo часто проводятся проверки. Так, в ходе последней было проверено 28 человек, в 14 случаях возбуждены административные процессы за распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​агрессивное поведение. Пятеро нарушителей были несовершеннолетними, которых наказали за курение.

Янис Лапсалис, инспектор Госполиции, говорит: "Несовершеннолетние - лишь часть из того, что там происходит. Это такая большая группа, и роль полиции - следить за общественным порядком, используя наши ресурсы и силы".

Служба безопасности Центрального вокзала также патрулирует станцию ​​и считает, что ситуация в целом находится под контролем. Агнесе Лиците, представитель Latvijas dzelzceļš, комментирует: "Надо сказать, что там, где патрулирует наша охрана, ситуация достаточно хорошо контролируется. Конечно, ситуации бывают разные, они непростые - и с бездомными, и с этими группами молодежи, но у нас много камер наблюдения, где коллеги фиксируют возможные нарушения или длительное пребывание, когда люди даже засыпают на территории вокзала. Этих людей достаточно оперативно просят уйти, но бывают и конфликтные ситуации, вызывают полицию".