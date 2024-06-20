В сети появились фото ночующих в Origo подростков. Что предпринимает ТЦ?

Пользователь микроблога X поделился фотографией группы молодых людей, лежащих на полу ранним утром в помещении торгового центра Origo. Автор поста также задался вопросом - почему никто из сотрудников службы безопасности торгового центра и вокзала не отреагировал на несовершеннолетних? В комментариях к посту многие отметили, что группа несовершеннолетних - скорее всего, так называемые "дети Origo", которые регулярно проводят время в районе вокзала и торгового центра. В Государственной полиции заявляют, что не были проинформированы о случившемся, передает 360TV ZIŅneši.
В полиции заявляют, что на территории вокзала и Origo часто проводятся проверки. Так, в ходе последней было проверено 28 человек, в 14 случаях возбуждены административные процессы за распитие спиртных напитков в общественных местах и агрессивное поведение. Пятеро нарушителей были несовершеннолетними, которых наказали за курение.
Янис Лапсалис, инспектор Госполиции, говорит: "Несовершеннолетние - лишь часть из того, что там происходит. Это такая большая группа, и роль полиции - следить за общественным порядком, используя наши ресурсы и силы".
Служба безопасности Центрального вокзала также патрулирует станцию и считает, что ситуация в целом находится под контролем. Агнесе Лиците, представитель Latvijas dzelzceļš, комментирует: "Надо сказать, что там, где патрулирует наша охрана, ситуация достаточно хорошо контролируется. Конечно, ситуации бывают разные, они непростые - и с бездомными, и с этими группами молодежи, но у нас много камер наблюдения, где коллеги фиксируют возможные нарушения или длительное пребывание, когда люди даже засыпают на территории вокзала. Этих людей достаточно оперативно просят уйти, но бывают и конфликтные ситуации, вызывают полицию".
На вокзале журналистам рассказали, что такие группы молодежи встречаются и на крупнейших вокзалах Европы и не только. Бездомные и беспризорники стараются остаться там, где есть бесплатное электричество и тепло, а также там, где можно обмануть или что-то украсть.
Но почему по вокзалу бродят молодые люди и несовершеннолетние и неужели их судьба никого не интересует? Создатель и руководитель OPEN radošajs centrs Эдийс Клайшис говорит, что дети, которые не чувствуют себя хорошо дома, находят друзей в подобных группах, которые иногда могут оказаться даже преступными. "К сожалению, в преступную группу принимают без особых требований", - добавляет он.
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