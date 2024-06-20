В Риге временно остановилось трамвайное движение у Ботанического сада

Сегодня, 20 июня, в Риге, на пересечении улиц Слокас и Юрмалас гатве, возле Ботанического сада, по техническим причинам было временно остановлено трамвайное движение в обоих направлениях, сообщили в компании Rīgas satiksme.
Движение было восстановлено около 16:00, после чего трамваи маршрутов №№1 и 5 продолжили движение с опозданием.
Как сообщалось, в минувшие сутки в стране зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 13 человек, сообщили в Государственной полиции.
Среди пострадавших было четверо велосипедистов.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 439 протоколов, в том числе 179 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде начато четыре административных и шесть уголовных дел, а также одно уголовное дело за вождение в состоянии наркотического опьянения.
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