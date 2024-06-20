Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Риге временно остановилось трамвайное движение у Ботанического сада

rus.tvnet.lv LETA
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Трамвай. Иллюстративное фото.
Трамвай. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 20 июня, ​​в Риге, на пересечении улиц Слокас и Юрмалас гатве, возле Ботанического сада, по техническим причинам было временно остановлено трамвайное движение в обоих направлениях, сообщили в компании Rīgas satiksme.

Движение было восстановлено около 16:00, после чего трамваи маршрутов №№1 и 5 продолжили движение с опозданием.

Как сообщалось, в минувшие сутки в стране зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 13 человек, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших было четверо велосипедистов.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 439 протоколов, в том числе 179 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато четыре административных и шесть уголовных дел, а также одно уголовное дело за вождение в состоянии наркотического опьянения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх