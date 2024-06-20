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Англия не смогла обыграть Данию в матче Евро-2024

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В немецком Франкфурте состоялся матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании
В немецком Франкфурте состоялся матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании Фото: SCANPIX

В четверг, 20 июня, в немецком Франкфурте состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании.

Встреча двух команд завершилась ничьей - 1:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл капитан англичан Гарри Кейн.

Спустя 16 минут, благодаря дальнему удару Мортена Юльманна, датчане смогли отыграться.

На данный момент Англия с 4 очками возглавляет турнирную таблицу квартета C. Дания с 2 баллами идет на 3-й строчке.

В финальном туре группового этапа Англия поборется со Словенией, а Дания - с Сербией.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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