Англия не смогла обыграть Данию в матче Евро-2024

В четверг, 20 июня, в немецком Франкфурте состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании.
Встреча двух команд завершилась ничьей - 1:1.
Счет в матче на 18-й минуте открыл капитан англичан Гарри Кейн.
Спустя 16 минут, благодаря дальнему удару Мортена Юльманна, датчане смогли отыграться.
На данный момент Англия с 4 очками возглавляет турнирную таблицу квартета C. Дания с 2 баллами идет на 3-й строчке.
В финальном туре группового этапа Англия поборется со Словенией, а Дания - с Сербией.
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