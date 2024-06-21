Видео Мужчина в Риге прямо у камеры наблюдения сорвал флаг Латвии

14 июня сотрудники бюро переводов вывесили флаг у фасада здания и после окончания рабочего дня отправились домой. Уже на следующий день сотрудники заметили пропажу прикрепленного к фасаду дома флага.

По словам сотрудника бюро Улдиса, флаг лежал на земле рядом. После этого сотрудники дистанционно подключились к системам видеонаблюдения и обнаружили видео. Флаг был сорван вскоре после 4 утра.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска говорит, что полиция получила запись с камер видеонаблюдения и призывает опознать мужчину, сорвавшего флаг. Связаться с полицией можно по номеру телефона 67086800 или 112 либо написать на электронную почту: austrumi@riga.vp.gov.lv.

За проявление неуважения к флагу предусмотрена административная ответственность и штраф в размере 700 евро.

Видео: Сюжет Degpunktā

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