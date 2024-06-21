Украина одержала первую победу на Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе и завершился победой украинской сборной со счётом 2:1.

На 18-й минуте футболист сборной Словакии Иван Шранц открыл счёт в матче, поразив ворота Анатолия Трубина.

Для Шранца это уже второй гол на текущем чемпионате Европы. Ранее нападающий забил в ворота сборной Бельгии. Сейчас 30-летний словацкий футболист делит первое место в гонке бомбардиров с Джамалом Мусиалой из сборной Германии.

На 54-й минуте Николай Шапаренко сравнял счёт, забив первый гол Украины на текущем чемпионате Европы. Забитый гол воодушевил украинскую сборную и на 80-й минуте нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вывел жёлто-синих вперёд. В оставшееся время словаки пытались отыграться, но реализовать свои моменты не смогли.

Украина с 3 очками занимает второе место в группе E, уступая Румынии (3 балла) по дополнительным показателям. Словаки - третьи (3). На последнем месте - сборная Бельгии (0). Стоит отметить, что у команд Румынии и Бельгии матч в запасе. Они сыграют 22 июня.

Напомним, в первом туре Украина проиграла Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (1:0).

В заключительном туре группового этапа Украина сыграет против Бельгии, а Словакия - против Румынии. Оба матча пройдут 26 июня.

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