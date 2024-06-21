Сборная Польши проиграла Австрии, потерпев второе поражение на Евро-2024

Матч прошёл на арене "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился победой австрийской команды со счётом 3:1.

Австрийцы вышли вперёд уже на 9-й минуте благодаря голу защитника Гернота Траунера. На 30-й минуте польский нападающий Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт. Во второй 45-минутке сборная Австрии сумела вырвать победу - голами отметились Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович с пенальти.

Таким образом, сейчас у австрийцев три очка - они идут третьими в квартете. Поляки без очков располагаются на последней строчке. Две другие команды квартета D, Франция и Нидерланды сыграют друг с другом сегодня, 21-го июня.

В первой игре в группе D Польша проиграла Нидерландам (1:2), Австрия уступила Франции (0:1).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: австрийцы встретятся с голландцами в Берлине, а поляки - с французами в Дортмунде.

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