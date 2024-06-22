Франция без Мбаппе не смогла обыграть Нидерланды

Матч прошёл на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и завершился со счётом 0:0.

На 69-й минуте атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол, но он был отменён после просмотра VAR. Таким образом, впервые матч на нынешнем чемпионате Европы завершился нулевой ничьей.

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, который сломал нос в первом матче, провел встречу на скамейке запасных.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке. У австрийцев три очка - они идут третьими в квартете. Поляки без очков располагаются на последней строчке.

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: австрийцы встретятся с голландцами в Берлине, а поляки - с французами в Дортмунде.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!