Ударили пистолетом по голове и ограбили дом обладателя "Золотого мяча"

Нападение произошло вечером 20 июня, когда сборная Италии играла против Испании на Евро-2024. Пятеро грабителей ворвались в дом футболиста в итальянской коммуне Альтавилла-Вичентина.

57-летний Баджо предпринял попытку противостоять одному из грабителей, но его ударили по голове прикладом пистолета, а потом заперли с семьёй в другой комнате.

Грабители забрали из дома часы, драгоценности и деньги. Когда Баджо понял, что нападавшие покинули дом, он выломал дверь и вызвал полицию. Точный размер ущерба пока не подсчитан.

Баджо доставили в местную больницу, где наложили несколько швов на лоб. Остальные члены семьи не пострадали.

Напомним, матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Испанией и Италией завершился минимальной победой испанцев - 1:0.

Роберто Баджо за свою карьеру выступал за многие клубы, в том числе за "Фиорентину", "Ювентус", "Милан". В 1993 году он стал обладателем "Золотого мяча".

За сборную Италии он провёл 56 матчей, в которых забил 27 мячей. В составе национальной команды он выиграл бронзу чемпионата мира 1990 года и серебро чемпионата мира 1994 года.

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