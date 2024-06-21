У памятника Свободы пройдет флешмоб латвийских спортивных фанатов

Принять участие во флешмобе приглашают всех жителей Латвии: участники возьмутся за руки и, произнеся лозунг "Наша земля - Латвия", отправят таким образом символический заряд энергии мужской баскетбольной сборной, которая 2 июля начнет борьбу за участие в Олимпийских играх.

В процессе разработки сценария фильма "В сети. Рождение легенды ТТТ" Дзинтарс Дрейбергс взял интервью у нескольких бывших игроков ТТТ. В ходе исследования вскрылся не прозвучавший интересный факт: традиция браться за руки всей командой перед матчем была начата в Латвии девушками легендарной женской баскетбольной команды ТТТ, сообщает ЛБС.

Зарегистрироваться на участие во флешмобе можно на сайте акции www.6speletajs.lv.

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