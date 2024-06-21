Фото Яркая маска Мбаппе противоречит правилам УЕФА

В понедельник в матче чемпионата Европы против Австрии в борьбе за мяч Мбаппе ударился носом о плечо Кевина Дансо. В результате столкновения француз сломал нос, кроме того, сразу же после этого он получил желтую карточку, так как вернулся на площадку без разрешения арбитров.

После матча выяснилось, что Мбаппе потребуется операция, однако она будет проведена после окончания чемпионата Европы для сборной Франции.

До тех пор Мбаппе, чтобы выходить на поле, должен носить маску. Талантливый нападающий в яркой маске уже принял участие в тренировке сборной.

Килиан Мбаппе Фото: AP/Scanpix

Как указывает французское издание L'Equipe, эта маска противоречит правилам и чиновники УЕФА определенно не позволят Мбаппе выйти в ней на поле. В частности, маска должна быть одноцветной. Кроме того, на ней не должно быть символики государства или предприятия.

Очевидно, нынешняя маска Мбаппе будет использоваться только на тренировках.

Скорее всего, Мбаппе не вернется на площадку к матчам группового турнира против Польши и Нидерландов, однако может сыграть в 1/8 финала, если Франция туда пройдет.

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