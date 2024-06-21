Фото Сотни людей провели ночь на улице: огромная очередь на границе в Нарве растаяла

Чтобы обеспечить безопасность людей, сегодня PPA решил раньше времени закрыть пограничный переход для пешеходов. "Мы приняли это решение, поскольку на мосту было уже слишком много людей, очередь двигалась очень медленно. Пропускать новых людей на мост уже было небезопасно. Мы видели, что они могут не добраться до российской стороны до 23:00", - сказала оперативный руководитель в четверг.

Пограничный переход в Нарве закрывается в 23:00. "Мы рекомендуем людям, которые не хотят дожидаться возможности попасть в Российскую Федерацию, незамедлительно вернуться в Эстонию. Пересечение российской границы чрезвычайно замедлено, и эстонский пограничный пункт закроется в 23:00 и будет вновь открыт только завтра в 7:00", - сказала начальник оперативной службы.

Люди, направляющиеся в сторону РФ, должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам. PPA не рекомендует ездить в Россию.

С 1 мая 2024 года Нарвский пограничный пункт по решению правительства Эстонии закрыт с 23:00 до 7:00. По словам Елизаветы Белоус, специалиста по коммуникациям, половина людей (50,5%), пересекающих границу в течение июня, являются гражданами РФ.

"В период с 1.06 до 20.06 границу в Нарве в общей сложности пересекли 61 082 раза. Из них 33 217 пересечений были на выезд из Эстонии и 27 865 на въезд. Следует учитывать, что мы говорим о пересечениях, а не о людях – один и тот же человек мог несколько раз пересечь границу в указанный период времени", - отметила Белоус, приведя статистику, согласно которой границу больше всего пересекают люди с гражданством РФ, ЭР и люди с неопределенным гражданством (серый паспорт).

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