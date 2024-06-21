Мошенники особо циничным образом пытаются украсть аккаунты в WhatsApp

В результате мошенничества злоумышленники могут завладеть аккаунтом пользователя в WhatsApp/Telegram и получить доступ ко всем перепискам и внести в них изменения. Несколько жертв этого мошенничества констатированы и в Латвии, ранее о такой же кампании сообщал и украинский Cert.ua.

Cert.lv сообщает, что пользователь WhatsApp получает от вроде бы знакомого или близкого человека, с которым он ранее общался, сообщение со ссылкой, в котором его призывают проголосовать на конкурсе за рисунок ребенка/внука/крестника. Если открыть ссылку, пользователь попадает якобы на сайт конкурса, где есть кнопка для голосования, однако, если нажать ее, пользователя просят подтвердить свою личность и подключиться при помощи аккаунта в WhatsApp.

Пользователя просят ввести свой номер телефона и после этого - полученные в виде СМС шестизначный код. Однако на самом деле этот шестизначный код предназначен для того, чтобы злоумышленник мог завладеть аккаунтом WhatsApp на другом устройстве/номере. Ранее уже бывали случаи, когда злоумышленники шли еще дальше - после захвата аккаунта в настройках устанавливали PIN-код, не дававший оригинальному владельцу вернуть аккаунт. Далее из украденного аккаунта рассылались мошеннические сообщения людям в списке контактов с целью получить материальные блага.

Cert.lv призывает быть внимательными и всех, кто получил такие сообщения, игнорировать их. Кроме того, желательно, используя другие контакты связи, проинформировать о произошедшем человека, от имени которого пришло сообщение.

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