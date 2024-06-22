Видео "Это было намного легче, чем я ожидал": Фьюри сравнил Усика с боксером-любителем

19 мая украинский боксер Александр Усик по очкам победил британца Тайсона Фьюри. Хотя аналитики бокса считают победу украинца убедительной, британский боксер назвал своего соперника любителем.
Усик стал первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе с 1999 года. Для британского боксера это было первое поражение в карьере, и он не может с этим смириться.
"Я смотрел бой несколько раз и все еще думаю, что победил Усика", - сказал Фьюри.
"Я думаю, что большую часть боя я его перебоксировал. Усик нанес хороший удар в восьмом раунде и повредил мне нос, получил счет 10-8 в девятом раунде, и я отдал ему десятый раунд, но это все", -добавил он.
Британский боксер считает, что бой не доставил ему никаких проблем: "Это было намного легче, чем я ожидал. Люди говорят, что по Усику трудно попасть. Я постоянно наносил ему комбинации из трех и четырех ударов, смеясь".
"Мне было слишком весело, возможно, бой был слишком легким", - сказал он.
"Иногда мне казалось, что я дерусь с местным боксером-любителем. Я слишком наслаждался этим, бездельничал и поплатился в девятом раунде", - считает Фьюри.
Матч-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.
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