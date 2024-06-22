Видео "Это было намного легче, чем я ожидал": Фьюри сравнил Усика с боксером-любителем

Усик стал первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе с 1999 года. Для британского боксера это было первое поражение в карьере, и он не может с этим смириться.

"Я смотрел бой несколько раз и все еще думаю, что победил Усика", - сказал Фьюри.

"Я думаю, что большую часть боя я его перебоксировал. Усик нанес хороший удар в восьмом раунде и повредил мне нос, получил счет 10-8 в девятом раунде, и я отдал ему десятый раунд, но это все", -добавил он.

Британский боксер считает, что бой не доставил ему никаких проблем: "Это было намного легче, чем я ожидал. Люди говорят, что по Усику трудно попасть. Я постоянно наносил ему комбинации из трех и четырех ударов, смеясь".

"Мне было слишком весело, возможно, бой был слишком легким", - сказал он.

"Иногда мне казалось, что я дерусь с местным боксером-любителем. Я слишком наслаждался этим, бездельничал и поплатился в девятом раунде", - считает Фьюри.

Матч-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

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