Видео В Риге мужчина при загадочных обстоятельствах упал в канализационную шахту

Около 17:30 мирная повседневная жизнь во дворе улицы Латгалес была нарушена машинами скорой помощи. Медики бросились на помощь мужчине, случайно упавшему в канализационную шахту.

Жители района рассказали, что видели пожарных, полицейских и медиков, но не знают, что произошло на самом деле.

Местные жители, с которыми поговорила программа не видят злого умысла в произошедшем и уверены, что никто не помогал пострадавшему упасть в канализационный люк.

"Он просто упал туда. Это то, что я слышал", - рассказал местный житель.

Необычный переполох во дворе многоэтажки вызвал любопытство и у сотрудников окрестных магазинов. Однако о причинах происшествия торговцам также не сообщили.

"Две пожарные машины, две медиков, полиция приехала и вытащила человека оттуда. Как он упал, я не знаю", - рассказал местный житель.

Свидетелями спасательных работ стали почти все жители района.

Спасатели с помощью инструментов успешно вытащили мужчину из канализационной шахты. Далее пострадавшего передали медикам и доставили в медицинское учреждение.

В кратком комментарии Госполиции программе сообщили, что было начато служебное расследование предполагаемого ограбления и того, было ли совершено преступление в отношении этого человека.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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