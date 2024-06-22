Грузия впервые в истории набрала очки на Евро

Матч прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге и завершился вничью - 1:1.

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе открыл счёт в матче, когда на 3-й компенсированной минуте первого тайма реализовал пенальти, назначенный в ворота чехов за игру рукой.

Чехи ответили точным ударом Патрика Шика на 59-й минуте. Для Шика гол стал шестым на чемпионатах Европы. Он опередил по этому показателю Милана Бароша и стал лучшим бомбардиром сборной Чехии на континентальных первенствах.

Соперники грузин и чехов, турки и португальцы, сыграют между собой позднее в субботу (19:00).

Напомним, в первом туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Сборная Грузии впервые в своей истории выступает на крупном международном турнире. Для команды это первые очки на этом уровне. После двух туров грузинская и чешская сборные набрали по одному очку.

В группе F лидирует Турция (3 очка), второй идёт Португалия (3). В заключительном туре 26 июня чехи сыграют с Турцией, а грузины - с Португалией.

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