Португалия разгромила Турцию и вышла в плей‑офф Евро‑2024

Матч прошёл на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершился уверенной победой португальцев со счётом 3:0.

На 21-й минуте нападающий сборной Португалии Бернарду Силва вывел свою команду вперёд, а уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын забил автогол, удвоив преимущество португальцев. Акайдын, находившийся за пределами штрафной, попытался сделать передачу своему вратарю Алтаю Байындыру, но мяч пролетел мимо голкипера и оказался в воротах турецкой команды.

На 55-й минуте Криштиану Роналду отметился первым результативным действием на Евро-2024. Ему и полузащитнику сборной Португалии Бруну Фернаншеду удалось убежать к воротам Байындыра. 39-летний форвард не стал пытаться обыграть голкипера сборной Турции и вместо этого сделал пас своему партнёру, который в касание отправил мяч в сетку пустых ворот - 3:0.

Отметим, что Роналду стал первым игроком в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за сборную на Евро. Он опередил защитника Леонардо Бонуччи, который провёл 18 матчей подряд на чемпионатах Европы в составе сборной Италии.

По ходу встречи на поле сумели выбежать сразу двое болельщиков, которые ушли от погони охранников и достигли своей цели - селфи с капитаном португальцев Криштиану Роналду.

Команда Роберто Мартинеса набрала 6 очков и гарантировала себе первое место в группе F и досрочно вышла в плей-офф Евро. Второй идёт Турция (3 очка), а чешская и грузинская сборные набрали по одному очку и занимают третье и четвёртое места соответственно.

В заключительном туре 26 июня чехи сыграют с Турцией, а грузины - с Португалией.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!