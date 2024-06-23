Судьи отменили третий гол Лукаку в двух матчах Евро‑2024

Матч прошёл на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне и завершился уверенной победой бельгийцев со счётом 2:0.

Счёт уже на второй минуте матча открыл бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, которому ассистировал Ромелу Лукаку. На 64-й минуте отличился уже сам Лукаку, однако его гол был отменён из-за офсайда.

Это уже третий незасчитанный гол Лукаку на этом чемпионате Европы. В игре со Словакией точные удары бельгийца не были засчитаны из-за положения вне игры и попадания мяча в руку его партнёру.

На 80-й минуте бельгийцы установили окончательный счёт в матче: забил полузащитник Кевин Де Брёйне после паса от своих ворот голкипера Коэна Кастельса.

После победы Бельгии все четыре команды группы Е имеют по три очка перед последним туром. В заключительном туре, который состоится 26 июня, Украина сыграет с Бельгией, а Румыния встретится со Словакией.

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