TVNET может обратиться в ЕСПЧ из-за штрафа за слово "депортация" уже летом

"Наши нанятые юристы готовят заявление в ЕСПЧ. Думаю, летом мы его закончим и подадим", - сказал Островскис.

После того как Рижский районный суд решил снизить штраф, наложенный NEPLP на TVNET, с 8500 до 3000 евро в связи с некорректным использованием слова "депортация", представители портала заявили, что оценят возможности обращения в ЕСПЧ.

Островскис ранее заявил, что его не удивило решение NEPLP наложить штраф на СМИ, поскольку, по мнению редактора, на это учреждение можно оказать политическое влияние.

В то же время Островскис удивлен решением районного суда. "В обязанности судей входит знание правового регулирования государственной безопасности в демократической Латвии. Они должны знать, как это регулирование применяется на практике. К сожалению, оно неочевидно или применяется избирательно в зависимости от компетенции судей", - сказал редактор издания.

Островскис считает, что таким приговором суд дает понять, что "свобода слова вредна и нежелательна, поэтому TVNET должен быть наказан за то, что осмелился говорить на неудобные темы".