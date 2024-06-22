TVNET может обратиться в ЕСПЧ из-за штрафа за слово "депортация" уже летом

Этим летом TVNET может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со спором с Национальным советом электронных СМИ (NEPLP) по поводу использования слова "депортация", заявил главный редактор TVNET Том Островскис.
"Наши нанятые юристы готовят заявление в ЕСПЧ. Думаю, летом мы его закончим и подадим", - сказал Островскис.
После того как Рижский районный суд решил снизить штраф, наложенный NEPLP на TVNET, с 8500 до 3000 евро в связи с некорректным использованием слова "депортация", представители портала заявили, что оценят возможности обращения в ЕСПЧ.
Островскис ранее заявил, что его не удивило решение NEPLP наложить штраф на СМИ, поскольку, по мнению редактора, на это учреждение можно оказать политическое влияние.
В то же время Островскис удивлен решением районного суда. "В обязанности судей входит знание правового регулирования государственной безопасности в демократической Латвии. Они должны знать, как это регулирование применяется на практике. К сожалению, оно неочевидно или применяется избирательно в зависимости от компетенции судей", - сказал редактор издания.
Островскис считает, что таким приговором суд дает понять, что "свобода слова вредна и нежелательна, поэтому TVNET должен быть наказан за то, что осмелился говорить на неудобные темы".
По мнению редактора, отныне ни одному изданию не будет разрешено использовать слово "депортация" иначе, как при упоминании о депортациях тоталитарного советского режима.
"Странно, что суд не посчитал существенным тот факт, что слово "депортация" есть в иммиграционных правилах ЕС, где черным по белому написано - депортация - это депортирование нежелательных лиц или принудительное выдворение из страны. На практике это означает принудительное задержание человека и последующее принудительное выдворение из страны или депортацию, если человек угрожает национальной безопасности", - подчеркнул Островскис.
Он также выразил обеспокоенность тем, что за запретом слова "депортация" последуют другие слова, которые журналистам будет запрещено использовать.
Несколько организаций, связанных со СМИ, призвали отменить штраф, поскольку считают его цензурой и угрозой для СМИ и свободы слова. NEPLP заявила, что не будет этого делать.
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