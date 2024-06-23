Видео Программа: парк в Риге отреставрирован, но его долгое время не открывают

Местные жители, с которыми поговорила программа, были смущены медлительностью действий Рижской думы. Как заметили прохожие, работы вроде бы уже давно завершены, но огороженная территория до сих пор недоступна для жителей микрорайона.

Ивета рассказала, как наблюдала странные явления в парке. Жители уже решили, что в парке "проворачивают грязные дела" на средства налогоплательщиков.

"Это полное безумие, что они там делают. Происходят очень странные движения. Жители ждут, когда откроется парк. Они там ленятся, тратят государственные деньги. Я не могу придумать ничего умнее", - возмущается Ивета.

Наблюдения программы показывают, что новые асфальтированные дорожки уже заросли травой. Также уже поврежден фасад сравнительно недавно построенного дома садовника. Вновь построенные объекты также регулярно закрываются по техническим причинам.

Однако в Рижской думе отметили, что жители регулярно повреждают входные механизмы объектов, из-за чего их часто закрывают. Также идет дискуссия, стоит ли делать ремонт фасада дома садовника в гарантийный срок.

"Дом садовника с благоустройством сдан в эксплуатацию в 2021 году. Он был доступен горожанам, но он регулярно подвергаются вандализму. На задержку работ повлияло то, что финансирование строительства третьей очереди осуществлялось постепенно, в результате чего работы также велись постепенно. В настоящее время активные строительные работы на этом участке уже не ведутся. Объект введен в эксплуатацию. Планируем, что парк откроется для посетителей в ближайшие недели", - отметили в Рижской думе.

В парке восстановлены искусственные руины замка, предназначенные для альпинистов, построена детская площадка, оборудована площадка для занятий спортом и проведены другие работы. Общая стоимость работ приближается к отметке в четыре миллиона евро.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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